«Амкал» сыграет в Кубке России с «Квантом», 2Drots – с владимирским «Торпедо»

Определились соперники медийных клубов в Fonbet Кубке России.

В сезоне-2025/26 сыграют три клуба Winline Медиалиги – «Амкал», 2Drots и еще одна команда, которая определится по итогам шестого сезона МФЛ (это будет «БроукБойз », «СиндЕкат » или ФК «10»).

2Drots примет «Торпедо» Владимир . Победитель пары сыграет с «Космосом».

«Амкал» сыграет с «Квантом». Лучший выйдет на «Калугу ».

Третий клуб Медиалиги попал на «Орел». В следующем раунде победителя пары ждет курский «Аванград».

Матчи первого раунда состоятся 5-7 августа.

Медиакоманды выступают в Кубке России с 2022 года. Рекордная стадия медиаклубов – 4-й раунд Пути регионов Кубка России. До нее добирались 2Drots в 2023 году и «Амкал» в прошлом сезоне.