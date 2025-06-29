«Амкал» сыграет в Кубке России с «Квантом», 2Drots – с владимирским «Торпедо»
Определились соперники медийных клубов в Fonbet Кубке России.
В сезоне-2025/26 сыграют три клуба Winline Медиалиги – «Амкал», 2Drots и еще одна команда, которая определится по итогам шестого сезона МФЛ (это будет «БроукБойз», «СиндЕкат» или ФК «10»).
2Drots примет «Торпедо» Владимир. Победитель пары сыграет с «Космосом».
«Амкал» сыграет с «Квантом». Лучший выйдет на «Калугу».
Третий клуб Медиалиги попал на «Орел». В следующем раунде победителя пары ждет курский «Аванград».
Матчи первого раунда состоятся 5-7 августа.
Медиакоманды выступают в Кубке России с 2022 года. Рекордная стадия медиаклубов – 4-й раунд Пути регионов Кубка России. До нее добирались 2Drots в 2023 году и «Амкал» в прошлом сезоне.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: официальный сайт РФС
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