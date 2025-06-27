Митрофанов пошутил, что медиакоманды не пустят в Кубок России: «Вы видели, как ведут диалог Осипов и Дьяков? Если серьезно, они нормальные ребята»

Максим Митрофанов высказался об участии медиакоманд в FONBET Кубке России.

«Сколько клубов из Winline Медиалиги сыграет в Кубке России? Обнаружилась небольшая проблема с Медиалигой, пытаемся ее решить. Они немного не соответствуют закону – думаем, что делать. Прочитайте закон о спорте – выяснилось, что они не имеют права принимать участие в Кубке России. Надеемся устранить эту проблему, вариант есть. Ведем ли мы диалог? Они так ведут диалог… Видео последнее смотрели, как президент лиги с Дьяковым диалог ведут? Разве так можно диалог вести?

Если серьезно – они нормальные ребята, мы в диалоге. Порядка трех команд МФЛ я бы допустил на Кубок России , не вижу проблем. Мы свое видение отправили Николаю Осипову, он согласился – финалисты сезона Медиалиги и wild-card от партнера турнира», – сказал генсек РФС .

Напомним, между главным тренером «БроукБойз » Виталием Дьяковым и главой МФЛ Николаем Осиповым случился конфликт в концовке первого тайма первого полуфинального матча шестого сезона МФЛ между «Броуками» и «СиндЕкатом ». После этого Осипов допустил , что «Броуков» могут отстранить от сезона, но в итоге клуб продолжил выступление в МФЛ-6.

Начиная с 2022 года медиакоманды выступают в Кубке России. В прошлом сезоне в турнире выступили финалисты МФЛ-5 2Drots и «БроукБойз» и приглашенная команда – «Амкал».

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