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Дьяков пожизненно дисквалифицирован в Медиалиге после конфликта с главой лиги Осиповым

Виталий Дьяков получил пожизненный бан в Winline Медиалиге.

«Виталий Дьяков стремится к профессиональной карьере в будущем. Решение по бессрочной дисквалификации Дьякова как тренера может пагубно сказаться на его будущей карьере.

Поэтому совместно с руководителями «БроукБойз» было принято решение о том, что Дьяков самостоятельно, бессрочно покидает пост главного тренера «Броуков».

Но если мы говорим русским языком и понятными терминологиями, Виталий Дьяков, как и господин Киряков, пожизненно и бессрочно дисквалифицированы в рамках активности Медиалиги. Это решение лиги», – объявил президент МФЛ Николай Осипов.

Напомним, в воскресенье в полуфинале Медиалиги «БроукБойз» – «СиндЕкат» (2:2: 3:4 Б) случился конфликт Дьякова и президента лиги Осипова. Обсуждался вопрос о снятии клуба с турнира, но в итоге до этой меры не дошло.

Ранее за резкую критику в некорректной форме защитник «БроукБойз» Сергей Киряков также получил пожизненный бан в Медиалиге.

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Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: AGT
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