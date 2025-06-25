Тренер 2Drots ответил Луневу по поводу критику медиафутбола: «Для меня такое странно, потому что это популяризация футбола. У Медиалиги сейчас большая армия болельщиков»

Дмитрий Смирнов ответил на высказывания Андрея Лунева о медийном футболе.

– Андрей Лунев играет за «Динамо» и не раз не самым лестным образом отзывался об играх медиакоманд против профессиональных. Как относитесь к таким заявлениям?

– Для меня такое странно, потому что в любом случае это популяризация футбола. У Медиалиги сейчас большая армия болельщиков. Это трудно отрицать. Почему бы вот этим матчем не заинтересовать аудиторию, не вызвать дополнительный интерес?

Повторюсь, любая популяризация футбола – через Медиалигу, РПЛ или ФНЛ – это хорошо. Чем больше люди говорят о футболе в целом, тем больше потенциальных болельщиков, детей, которые пойдут в спортивные школы. А матчи профессионалов и медийщиков обсуждают.

Странно слышать, что это никому не интересно или никому не нужно. Даже если вспомнить предыдущие подобные игры, то был большой ажиотаж, собиралось много болельщиков, – сказал главный тренер 2Drots.

«Динамо» сыграет с 2Drots из Winline Медиалиги 26 июня на «ВТБ Арене» в рамках Media х Pro Cup 2025. Для Валерия Карпина этот матч станет дебютным на посту главного тренера бело-голубых.

Лунев о матче «Динамо» против 2Drots: «Заболею. Надеюсь, будет выходной, не хотел бы в этом участвовать»