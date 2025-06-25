Дмитрий Кузнецов станет главным тренером «Динамо» на 20 минут матча с 2Drots

Дмитрий Кузнецов на 20 минут станет главным тренером «Динамо».

«Дмитрий Кузнецов – главный тренер «Динамо» в матче с 2Drots! Но только на 20 минут

Соглашение с Дмитрием Викторовичем было подписано сегодня в офисе клуба. Новый главный тренер официально вступит в должность на 90-й минуте матча с 2Drots в рамках Media x Pro Cup 2025 и будет руководить командой до конца серии буллиталити», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, 2Drots уволили Кузнецова в начале июня. Экс-капитан ЦСКА тренировал команду с 2021-го.

«Динамо» сыграет с 2Drots из Winline Медиалиги 26 июня на «ВТБ Арене». Для Валерия Карпина этот матч станет дебютным на посту главного тренера бело-голубых.