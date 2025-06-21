Кузнецов может возглавить одну из новых команд Медиалиги
Дмитрий Кузнецов рассказал о своем будущем.
«Очень много было встреч за последние пять дней. Поступали предложения от команд. Мы в процессе переговоров.
Хочется сделать боеспособный коллектив, который будет участвовать и в МФЛ, и в Кубке Лиги. Будут подбираться игроки, тренерский штаб.
Посмотрим, что у нас со старым тренерским штабом, захотят ли все принять участие в этом новом проекте. Приглашаются спонсоры, обговариваются все детали. Ждите!» – сказал экс-тренер 2Drots.
Напомним, Кузнецов ушел из 2Drots.
За что Кузнецова уволили из 2Drots? Будет новый тренер впервые за 4 года
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Дмитрия Кузнецова
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