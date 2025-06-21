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«Жеке и Некиту один игрок сказал: «Забери свои деньги». Экс-тренер 2Drots Осколков о судейском скандале в Казахстане

Альберт Осколков вспомнил судейский скандал на турнире в Казахстане.

В феврале прошлого года главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов увел команду с поля в финальном матче казахстанской медиалиги против SD Family в знак протеста против судейства.

«Женя и Никита меня попросили повлиять на ситуацию. Я взял ответственность на себя: «Викторович сейчас заведен, сложно с ним будет разговаривать. Но я попробую».

Сначала подошел к судье. Он мне ответил, что пенальти не отменит. Тогда я попросил его доработать матч, не помогая местной команде.

Кузнецов настаивал, что на поле не вернется. Тренерский штаб в знак поддержки тоже решил не возвращаться. Вызвали Эда: «Попроси футболистов доиграть матч».

До этого Женя и Никита игрокам сказали: «Если не выйдете на поле, вернете все деньги, которые мы вам дали за участие в этом турнире». В ответ они услышали в свой адрес несколько хороших выражений. Я знаю, что один из игроков сказал им: «Забери свои деньги».

Но вся ситуация сложилась не из-за тех денег, которые они дали игрокам или тренерам. Все было по-другому. Они имели деньги от организаторов турнира, очень серьезные деньги. И поэтому к игрокам были столь резкие претензии.

Но даже после турнира проблемы не закончились. В Абу-Даби Женя и Никита снова обратились ко мне: «Звонил Дидар, у него проблемы с МВД Казахстана. К Дмитрию Викторовичу есть претензии. Порешайте с ним ситуацию, если можете».

Я опять должен решать? Ну хорошо. От Дидара была просьба к Викторовичу выпустить ролик со словами, что он не оскорблял казахстанский народ и что претензии только к судье. Я его несколько раз просил об этом, и в итоге мы выпустили ролик, который всех удовлетворил».

2Drots ушли с поля в финале – так взбесило судейство. Такой шантаж их тренер устраивает регулярно

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал Василия Маврина
logoSD Family
logoсудьи
logoWinline Медиалига
Альберт Осколков
logo2Drots
logoДмитрий Кузнецов
logoНекит 2Drots
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
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