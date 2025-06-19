Смирнов о комментариях фанатов 2D после ухода Кузнецова: «Понимаю, что пишут про ноунейма»

Новый главный тренер 2Drots Дмитрий Смирнов не читает комментарии фанатов.

Дмитрий Смирнов : «Давление после ухода Кузнецова ? Я стараюсь не заходить в комментарий сейчас, потому что понимаю, что, наверное, пишут про ноунейма. Я старюсь проходить мимо этого. Но волков боятся – в лес не ходить. Я тренер, у меня хороший вызов – конечно, есть давление. Но если я хочу расти как тренер, я не должен отказываться и думать: «Мне там будет некомфортно, болельщики могут свистеть».

Николай Осипов : «Здесь нельзя проводить параллели. Дмитрий Александрович не имеет никакого отношения к уходу Дмитрия Викторовича. Безусловно, результат буду сравнивать, но дистанция успешного цикла Кузнецова в 2Drots большая. Какой-то период времени сравнение будет, а дальше покажет результат».

2Drots выбрали необычного тренера: берет детей на игры, работал с Березуцким в Азербайджане