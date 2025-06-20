«Зарплата Кузнецова не входит даже топ-3 среди тренеров Медиалиги». Экс-ассистент главного тренера 2Drots Осколков о контрактах в клубе

Зарплата бывшего главного тренера 2Drots Дмитрия Кузнецова не входит в топ-3 МФЛ.

«В прошлом году мы прошли в два финала. Президенты сказали, что это неудовлетворительный результат. Поэтому никакого пересмотра в сторону повышения контракта не было.

Когда нас приглашали в «Енисей», состоялся очень серьезный разговор. Нам положили на стол контракт, стояли очень серьезные деньги. Но все знают, почему Викторович не смог поехать. Наши отношения с президентами 2D всегда строились только на взаимном уважении – ни одной бумаги мы не подписывали.

Моя зарплата повысились. У Кузнецова как главного тренера тоже. Но, насколько я знаю зарплаты главных тренеров МФЛ, зарплата Викторовича даже не входит в тройку. Так как мы не выиграли два финала, контракты не пересмотрелись.

Зарплаты футболистов повышались, потому что приходили ребята из других команд и за старые деньги никто не хотел играть. То же у старичков. Все контракты пересматривались в сторону повышения, кроме тренерского штаба», – сказал бывший ассистент главного тренера 2Drots.