Помощник Березуцкого в «Сабахе» Смирнов возглавит 2Drots. Он сменит Кузнецова
Команду возглавит Дмитрий Смирнов, ранее работавший в Fight Nights.
«С возвращением! Искренне рад! Это начало нового пути!» – написал у себя в телеграм-канале спортдивный диектор Fight Nights Дмитрий Шишков.
Позже он намекнул Медиафутболу на Спортсе’’, что речь именно о назначении Смирнова в 2D.
Последним местом работы 44-летнего тренера был азербайджанский «Сабах», где он входил в штаб Василия Березуцкого.
Вчера Березуцкий покинул «Сабах» по семейным обстоятельствам.
Fight Nights под руководством Смирнова завоевали бронзовые медали Winline Медиалиги в пятом сезоне.
В 2Drots Смирнов сменит Дмитрия Кузнецова, покинувшего клуб 7 июня.
Смирнов как футболист выступал за «Торпедо-ЗИЛ», «Спартак», «Терек», тульский «Арсенал» и другие клубы.
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