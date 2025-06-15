Помощник Березуцкого в «Сабахе» Смирнов возглавит 2Drots. Он сменит Кузнецова

2Drots выбрали нового главного тренера.

Команду возглавит Дмитрий Смирнов , ранее работавший в Fight Nights.

«С возвращением! Искренне рад! Это начало нового пути!» – написал у себя в телеграм-канале спортдивный диектор Fight Nights Дмитрий Шишков.

Позже он намекнул Медиафутболу на Спортсе’’, что речь именно о назначении Смирнова в 2D.

Последним местом работы 44-летнего тренера был азербайджанский «Сабах», где он входил в штаб Василия Березуцкого.

Вчера Березуцкий покинул «Сабах » по семейным обстоятельствам.

Fight Nights под руководством Смирнова завоевали бронзовые медали Winline Медиалиги в пятом сезоне.

В 2Drots Смирнов сменит Дмитрия Кузнецова , покинувшего клуб 7 июня.

Смирнов как футболист выступал за «Торпедо-ЗИЛ », «Спартак », «Терек», тульский «Арсенал» и другие клубы.

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