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Бывший главный тренер 2Drots Кузнецов может возглавить тульский «Арсенал»

Дмитрий Кузнецов может возглавить тульский «Арсенал».

Бывший главный тренер медиаклуба 2Drots может продолжить тренерскую карьеру в команде Первой лиги

По данным издания «Евро-Футбол.ру», Кузнецов находится в списке кандидатов на пост главного тренера тульского «Арсенала».

Ранее команду тренировал Александр Сторожук. 11 июня он покинул клуб, подписав контракт с «Ахматом».

«Арсенал» завершил сезон-2024/25 на 10-м месте в Первой лиге.

Кузнецов покинул 2Drots после вылета в 1/8 финала Winline МФЛ-6.

Кузнецова уволили из 2Drots. Будет новый тренер – впервые за 4 года

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Евро-Футбол.ру»
logoWinline Медиалига
logoАлександр Сторожук
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logoПервая лига
logoДмитрий Кузнецов
logoАрсенал Тула
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