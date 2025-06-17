Бывший главный тренер 2Drots Кузнецов может возглавить тульский «Арсенал»
Дмитрий Кузнецов может возглавить тульский «Арсенал».
Бывший главный тренер медиаклуба 2Drots может продолжить тренерскую карьеру в команде Первой лиги.
По данным издания «Евро-Футбол.ру», Кузнецов находится в списке кандидатов на пост главного тренера тульского «Арсенала».
Ранее команду тренировал Александр Сторожук. 11 июня он покинул клуб, подписав контракт с «Ахматом».
«Арсенал» завершил сезон-2024/25 на 10-м месте в Первой лиге.
Кузнецов покинул 2Drots после вылета в 1/8 финала Winline МФЛ-6.
Кузнецова уволили из 2Drots. Будет новый тренер – впервые за 4 года
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Евро-Футбол.ру»
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