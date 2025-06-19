Прокоп сыграет за «Амкал» против ЦСКА

Прокоп подтвердил, что сыграет за «Амкал» в товарищеском матче с ЦСКА.

Экс-хавбек «Амкала » опубликовал фото в футболке клуба с подписью: «+1 матч с этой эмблемой. До встречи!»

Ранее Герман Эль Класико рассказывал, что планирует пригласить Прокопа на матч с ЦСКА.

В ноябре 2024-го Прокоп сыграл за «Амкал» против «Динамо» (3:2).

Напомним, полузащитник покинул команду весной 2024-го. После Прокоп выступал за «Родину Медиа » и «Альфа-Банку». В 2025-м хавбек проходил просмотр в клубе Серхио Агуэро в Кингс Лиге.

«Амкал» сыграет с ЦСКА 27 июня на «ВТБ Арене».