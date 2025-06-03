Алаев о стыках «Пари НН» – «Сочи»: «Осадок остался. Но не верю, что матч не носил спортивный характер, в кулуарные игры. Футболисты не были мотивированы, может»
Напомним, в стыковых матчах за выход в РПЛ клуб из Нижнего Новгорода уступил «Сочи» (2:1, 1:3). Однако нижегородский клуб может заменить не прошедшие лицензирование «Химки», если такое решение примет РФС.
– Обсуждался ли стыковой матч «Пари НН» – «Сочи»? Были вопросы по этой игре.
– Я смотрел все матчи. Какие‑то мне нравятся, какие‑то нет. Но выдвигать гипотезы не буду. Можно что угодно обсуждать, но что матч не носил спортивный характер, я обсуждать не буду, и я не верю.
Осадок от стыковых игр остался. Но я не верю ни в какие кулуарные игры. Футболисты должны быть максимально замотивированы.
Возможно, они не были предельно мотивированы. И это печально. Потому что у футболистов сидело в голове, что даже в случае проигрыша они могут остаться.
– Зачем тогда этот матч нужен был?
– Потому что таков регламент, – сказал президент Мир РПЛ.