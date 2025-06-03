Алаев о 15 или 18 клубах в РПЛ: «Нет почвы, «Химки» и «Черноморец» не получают лицензию, о чем мы говорим? Это неровный календарь, пересмотр контрактов – рад, что не поднимали эту тему»
Во вторник состоялось общее собрание клубов РПЛ по вопросу замены «Химок», не получивших лицензию для участия в следующем сезоне Премьер-лиги. 13 клубов выступили за сохранение в лиге «Пари НН», уступившего «Сочи» в стыковых матчах. Мнение будет учтено исполкомом РФС при принятии окончательного решения.
Также представители клубов отказались от сокращения высшего дивизиона до 15 команд.
– Можно ли было расширить лигу до 18 команд?
– Тему эту давайте пока не поднимать. У нас «Химки» и «Черноморец» не получают лицензию, о чем мы говорим?
У нас есть контракты с партнерами, где прописаны матчи. Нет почвы для количественного изменения числа участников. То же касается и идеи с 15 командами. Это пересмотр всех действующих контрактов, плюс неровный календарь. Очень рад, что клубы не поднимали эту тему.
Я благодарен клубам, что, несмотря на эту всю ситуацию, мы консолидировались и приняли решение. Пусть и плохое. Проведем работу над ошибками и будем двигаться дальше, – сказал президент РПЛ.