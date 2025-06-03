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  • Алаев о 15 или 18 клубах в РПЛ: «Нет почвы, «Химки» и «Черноморец» не получают лицензию, о чем мы говорим? Это неровный календарь, пересмотр контрактов – рад, что не поднимали эту тему»
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Алаев о 15 или 18 клубах в РПЛ: «Нет почвы, «Химки» и «Черноморец» не получают лицензию, о чем мы говорим? Это неровный календарь, пересмотр контрактов – рад, что не поднимали эту тему»

Александр Алаев не видит оснований для изменения числа участников Мир РПЛ.

Во вторник состоялось общее собрание клубов РПЛ по вопросу замены «Химок», не получивших лицензию для участия в следующем сезоне Премьер-лиги. 13 клубов выступили за сохранение в лиге «Пари НН», уступившего «Сочи» в стыковых матчах. Мнение будет учтено исполкомом РФС при принятии окончательного решения.

Также представители клубов отказались от сокращения высшего дивизиона до 15 команд.

– Можно ли было расширить лигу до 18 команд?

– Тему эту давайте пока не поднимать. У нас «Химки» и «Черноморец» не получают лицензию, о чем мы говорим?

У нас есть контракты с партнерами, где прописаны матчи. Нет почвы для количественного изменения числа участников. То же касается и идеи с 15 командами. Это пересмотр всех действующих контрактов, плюс неровный календарь. Очень рад, что клубы не поднимали эту тему.

Я благодарен клубам, что, несмотря на эту всю ситуацию, мы консолидировались и приняли решение. Пусть и плохое. Проведем работу над ошибками и будем двигаться дальше, – сказал президент РПЛ.

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НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoЧерноморец Новороссийск
logoМатч ТВ
logoПари НН
logoСочи
logoОрганизация РПЛ
logoАлександр Алаев
logoХимки
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