РПЛ объявила о голосовании большинства клубов за сохранение «Пари НН» в лиге: «Мнение будет учитываться при принятии финального решения исполкомом РФС»
Клубы РПЛ выступили за сохранение «Пари НН» в высшем дивизионе.
Такое решение было принято на сегодняшнем заседании представителей клубов.
«Клубы Мир РПЛ согласно Регламенту и запросу РФС на общем собрании сформировали позицию относительно того, кто должен занять место ФК «Химки», не получившего лицензию РФС-1.
Большинством голосов с учетом спортивных итогов сезона-2024/25 исполкому РФС рекомендовано рассмотреть кандидатуру футбольного клуба «Пари НН».
Мнение РПЛ будет учитываться при принятии финального решения исполкомом РФС», – говорится в заявлении Премьер-лиги.
Заседание исполкома РФС состоится на этой неделе, сообщил Митрофанов. 13 клубов РПЛ выступили за сохранение «Пари НН» в лиге
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
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