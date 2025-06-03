РПЛ объявила о голосовании большинства клубов за сохранение «Пари НН» в лиге: «Мнение будет учитываться при принятии финального решения исполкомом РФС»

Клубы РПЛ выступили за сохранение «Пари НН» в высшем дивизионе.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании представителей клубов.

«Клубы Мир РПЛ согласно Регламенту и запросу РФС на общем собрании сформировали позицию относительно того, кто должен занять место ФК «Химки », не получившего лицензию РФС-1.

Большинством голосов с учетом спортивных итогов сезона-2024/25 исполкому РФС рекомендовано рассмотреть кандидатуру футбольного клуба «Пари НН».

Мнение РПЛ будет учитываться при принятии финального решения исполкомом РФС», – говорится в заявлении Премьер-лиги.

Заседание исполкома РФС состоится на этой неделе, сообщил Митрофанов. 13 клубов РПЛ выступили за сохранение «Пари НН» в лиге