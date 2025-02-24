Президент Медиалиги: «Седьмой сезон, скорее всего, будет в формате 16 команд»

Николай Осипов рассказал о формате седьмого сезона Winline Медиалиги.

«Мы всегда давали командам возможность возобновить свой жизненный путь. Этот сезон не исключение.

Забегая вперед: седьмой сезон, скорее всего, будет в формате 16 команд. Скорее всего, это последний сезон (МФЛ-6 – прим. Спортс) с таким количеством авансов, на 99%», – сказал глава Медиалиги.

До этого стали известны все участники шестого сезона Winline Медиалиги. Всего в сезон приглашены 20 команд.