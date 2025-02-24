Президент Медиалиги: «Седьмой сезон, скорее всего, будет в формате 16 команд»
Николай Осипов рассказал о формате седьмого сезона Winline Медиалиги.
«Мы всегда давали командам возможность возобновить свой жизненный путь. Этот сезон не исключение.
Забегая вперед: седьмой сезон, скорее всего, будет в формате 16 команд. Скорее всего, это последний сезон (МФЛ-6 – прим. Спортс) с таким количеством авансов, на 99%», – сказал глава Медиалиги.
До этого стали известны все участники шестого сезона Winline Медиалиги. Всего в сезон приглашены 20 команд.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Any Given Monday
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