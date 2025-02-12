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Медиалига введет депозиты на штрафы на сумму 2 миллиона рублей. Команде вернут деньги в случае отсутствия нарушений за сезон

Николай Осипов объявил о новых условиях для команд на МФЛ-6.

«Каждая из команд, которая находится в Лиге, самодостаточна с точки зрения финансов. Есть система штрафов, за игноририрование флеш-интервью, порчу имущества, которое даже иногда принадлежит не нам. Происходят и другие обстоятельства, которые влияют не только на имидж, но и на существование и развитие индустрии в целом.

Я считаю, что первым базовым элементом будет система штрафов. Это система, не где я хожу и говорю: «С тебя штраф. Ты сломал – заплати». С этого года мы вводим систему депозитов на штрафы. Каждая команда до момента жеребьевки сезона – обозначим 1 апреля, заключает договор с Лигой на участие, и туда мы введем эту систему.

Каждая команда вносит по 2 миллиона рублей, которые в случае отсутствия штрафов за сезон им возвращаются. Внесли и дальше сами следите, каким образом ваши игроки выполняют базовые договоренности или ими пренебрегает.

Второе – эта система, где мы должны описать ценности и моменты с такими неписанными правилами как не трогать сотрудника при исполнении. Любой человек, работающий в Лиге, не несет никакого вреда никому, находясь в статусе болбоя, судьи и занимаясь работой, которую делает Денис [Безопасность].

Если команда подписывает эти условия, то находится в Лиге. Нет – тогда нам не по пути до тех пор, пока не найдем точки соприкосновения», – сказал президент Winline Медиалиги. 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Новый выпуск «Стола» 
logoWinline Медиалига
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