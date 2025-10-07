«Десятку» нужно приспустить, а «Амкалу» желаю успеха». Газдан после победы над 2Drots

Артур Газданов высказался после матча 2Drots – «СиндЕкат» .

«СиндЕкат» обыграл 2Drots (1:0, 14:13 Б) в ответном полуфинале WINLINE Кубка Медиалиги и вышел в финал элитного дивизиона, где сыграет с ФК «10».

«Мне казалось, что серию буллиталити «Амкала » и «Литов» уже никто не побьет. Но сегодня мы сделали историю, которая скажется на будущем «СиндЕката».

Я говорил, что для «Амкала» второй год будет тяжелым, потому что сложно удерживать первые позиции после побед на двух турнирах подряд. Желаю им успеха. Братики, вам респект!

Будет новый обладатель Кубка лиги, надеюсь, что это будет «СиндЕкат». «Десятка» идет паровозом по всем, но надо их приспустить. Азамат Тахирович, ждем вас в Китае», – рассказал хавбек «СиндЕката» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.