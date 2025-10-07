Некит о подписании Ивана Золо в 2Drots: «Литвин, Станос, готовьтесь»
Некит объявил о подписании стримера Ивана Золо в 2Drots.
«Подписали звезду. Так как лига не разрешила заявить Маврина, пришлось искать футболиста примерно его уровня, Честно, были безумно трудные переговоры, но подписи поставлены.
Литвин, Станос, готовьтесь», – написал президент 2Drots.
Ранее Некит сообщил, что планировал подписать хавбека «Амкала» Василия Маврина вне трансферного окна, но WINLINE Медиалиги отказала в этом.
Иван Золо – популярный стример, тиктокер, музыкант. У блогера 4,9 млн подписчиков в тиктоке.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Некита
