0

Жекич возвращается в «БроукБойз»

Дмитрий Егоров объявил, что Жекич возвращается в состав «БроукБойз».

Жекич покинул «Волну» из Второй лиги в августе этого года.

Ранее Егоров назвал его уход «самым странным решением в истории «Броуков».

«Да, он действительно едет в Москву. Да, он действительно хочет помочь команде. Да, сейчас он играет за другой клуб «Фанком» и после МФЛ вернется в его расположение, где примет участие в важном для себя турнире. Да, зимой он действительно будет искать варианты в проф. Я ему тоже постараюсь помочь и довести прошлогоднюю историю до конца.

Если с проф не получится, то в следующем году ждём в МФЛ-7 весной. Но об этом подробнее потом. Возвращался и Хачатурян. И Дьяков. И Звездин. Я уже забыл, что было до. Есть только сегодня и только завтра. И в общем есть еще история, которая намного шире мелких эпизодов», – написал президент «БроукБойз».

Жекич выступал за «Броуков» с 2023 года и стал чемпионом пятого сезона Winline Медиалиги. Ранее защитник играл за молдавские «Шериф», «Зимбру» и «Динамо-Авто».

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал Дмитрия Егорова
logoWinline Медиалига
трансферы
logoВторая лига Б
logoБроукБойз
logoДмитрий Егоров
logoВолна Ковернино
logo«Жекич» Евгений Плешко
logoВиталий Дьяков
logoИгорь Звездин
logoАртем Хачатурян
logoФанком
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Баста ставит себя выше остальных. Овчинников для него просто белозубый мужик». Егоров осудил поведение владельца СКА
143 октября, 10:19
Дмитрий Егоров: «Мне звонит чувак, говорит: «Готовы привезти Балотелли. Зарплата? 10 млн рублей в месяц»
1930 сентября, 18:30
Дмитрий Егоров получил премию «Добряк на вайбе» – за преданность и любовь к родному клубу
230 сентября, 15:16
Главные новости
«Аргументы Соловьева дали понять, что он сам не очень разбирается. Люди выстроились в очередь ради Нани». Осипов о критике приезда португальца
15сегодня, 17:27
Некит: «Смирнов выбрал стиль «Интера» для 2Drots – обороняемся в 5 защитников»
сегодня, 16:51
Николай Осипов: «Медиалига – самый популярный спортивный проект в стране. Я думаю, с этим никто спорить не будет»
36сегодня, 13:52
«Десятку» нужно приспустить, а «Амкалу» желаю успеха». Газдан после победы над 2Drots
сегодня, 13:38
Некит о подписании Ивана Золо в 2Drots: «Литвин, Станос, готовьтесь»
сегодня, 13:04
«Обе желтые карточки Имаю были показаны ошибочно». Эксперты шоу VARVARы о спорных эпизодах в матче «Амкал» – Lit Energy
сегодня, 11:59
Некит: «Медиалига отказала 2Drots в дозаявке Маврина. Чем он хуже Нани?»
сегодня, 10:37
Станос предъявил Подберезкину за травму Алекса: «Вот это как раз гондонский поступок. У меня осталось ужасное впечатление от «СиндЕката»
сегодня, 10:08
Врач «СиндЕката» Нарек Овсепян получил премию «Добряк на вайбе» – за то, что спас жизнь человеку на борту самолета
21сегодня, 09:03
Некит анонсировал «трансфер года» в 2Drots. Ранее Маврин заявил, что готов сыграть за «самураев» против Lit Energy
сегодня, 08:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
5вчера, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
21 октября, 19:54
Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»
329 сентября, 19:28
Смолов – в заявке «БроукБойз» на Кубок Медиалиги
228 сентября, 16:54
Семин о медиакомандах в FONBET Кубке России: «У них есть шанс выиграть Кубок. Зачем их убирать»
327 сентября, 12:58