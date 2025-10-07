Жекич возвращается в «БроукБойз»

Дмитрий Егоров объявил, что Жекич возвращается в состав «БроукБойз».

Жекич покинул «Волну» из Второй лиги в августе этого года.

Ранее Егоров назвал его уход «самым странным решением в истории «Броуков».

«Да, он действительно едет в Москву. Да, он действительно хочет помочь команде. Да, сейчас он играет за другой клуб «Фанком» и после МФЛ вернется в его расположение, где примет участие в важном для себя турнире. Да, зимой он действительно будет искать варианты в проф. Я ему тоже постараюсь помочь и довести прошлогоднюю историю до конца.

Если с проф не получится, то в следующем году ждём в МФЛ-7 весной. Но об этом подробнее потом. Возвращался и Хачатурян . И Дьяков. И Звездин . Я уже забыл, что было до. Есть только сегодня и только завтра. И в общем есть еще история, которая намного шире мелких эпизодов», – написал президент «БроукБойз ».

Жекич выступал за «Броуков» с 2023 года и стал чемпионом пятого сезона Winline Медиалиги . Ранее защитник играл за молдавские «Шериф» , «Зимбру» и «Динамо-Авто» .