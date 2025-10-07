Станос предъявил Подберезкину за травму Алекса: «Вот это как раз гондонский поступок. У меня осталось ужасное впечатление от «СиндЕката»
Станос: «У меня осталось ужасное впечатление от «СиндЕката» после нашего матча, когда ты [Подберезкин] сломал ногу нашему игроку.
Вспоминается ли мне что-то после матча в Екатеринбурге? Мне больше вспоминается, когда ты разгоняешь за какие-то уличные понятия. Когда ты кому-то говоришь: «Что вы такими словами разбрасываетесь?» А при этом сам используешь «петушиные». Ты сам за свой базар не вывезешь там, где ты говоришь: «У нас за такое спрашивают». Тебя за это все надо первого спросить».
Вячеслав Подберезкин: «Ты мне говоришь за поломанную ногу. Ты до сих пор считаешь, что я это сделал умышленно?»
Станос: «Не только я один. Вот это как раз был гондонский поступок. Ты считаешь, что ты это сделал не умышленно? Ты сейчас объяснял, кому надо давать красные. А ты считаешь, тебе тогда не надо было красную дать?»
Подберезкин: «Если бы я знал, что у него перелом ноги. В моменте я просто катился вдоль мяча».
Станос: «Ты его крик слышал? Мы его крик услышали на бровке. А ты, нет?»
Подберезкин: «Так вы даже челлендж на красную карточку не взяли. Это игровой момент, такое бывает».
Хавбек Lit Energy Алекс получил закрытый перелом малоберцовой кости со смещением после подката Вячеслава Подберезкина в матче против «СиндЕката» в четвертьфинале шестого сезона WINLINE Медиалиги.