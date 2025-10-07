  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Врач «СиндЕката» Нарек Овсепян получил премию «Добряк на вайбе» – за то, что спас жизнь человеку на борту самолета
10

Врач «СиндЕката» Нарек Овсепян получил премию «Добряк на вайбе» – за то, что спас жизнь человеку на борту самолета

Нарек Овсепян признан добряком недели в WINLINE МФЛ.

Врач команды Медиалиги «СиндЕкат» во время перелета из Москвы в Екатеринбург оказал помощь пассажиру рейса.

«Во время полета одному из пассажиров стало плохо, вызвали медработников, ближайшим оказался я.

Измерили артериальное давление, оно было повышенное, диагностировали гипертонический криз.

Вскрыли бортовую аптечку, оказали первую помощь, состояние стабилизировали. Вызвали карету скорой помощи.

Происходило все за час до посадки. Надеюсь, у парня все будет нормально», – рассказал Овсепян.

По словам футболиста «СиндЕката» Вячеслава Подберезкина, Овсепян в прошлом уже оказывал помощь человеку, которому стало плохо во время перелета.

«Добряк на вайбе» – совместная премия Спортса’’ и Медиалиги. Еженедельно мы будем отмечать доброту, благие дела и позитив участников МФЛ и присуждать награду самому достойному.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
logoСиндЕкат
Добряк на вайбе
logoWinline Медиалига
logoВячеслав Подберезкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сменчугас и Чиж не поедут в Китай с «СиндЕкатом»
вчера, 08:55
Я видел Медиалигу в Екатеринбурге: победа над «Амкалом», 6 тысяч на трибунах
722 сентября, 03:10
Звезды «Урала» делают клуб в Екатеринбурге: по 6 тысяч на домашних матчах, сыграл Шатов, звали Куарежму
919 сентября, 11:20
Главные новости
Станос предъявил Подберезкину за травму Алекса: «Вот это как раз гондонский поступок. У меня осталось ужасное впечатление от «СиндЕката»
4 минуты назад
Некит анонсировал трансфер года в 2Drots. Ранее Маврин заявил, что готов сыграть за «самураев» против Lit Energy
сегодня, 08:39
Осипов заявил, что Некиту и Шаме грозят дисквалификации из-за слов про судью Тришина
вчера, 19:28
«Идем служить». Президент медиабаскетбольного клуба Sky Club, рэпер Macan получил повестку
64вчера, 17:46
СКА Басты запустил детскую академию в Москве. Ростовский клуб играет в Медиалиге с весны 2024-го
9вчера, 17:22
ФК «10 сыграет с «СиндЕкатом» в финале элитного дивизиона Кубка Лиги, 2Drots – с Lit Energy в дивизионе претендентов, «Броуки» против СКА
1вчера, 16:35
«Десятка» – фаворит Кубка Лиги. «Амкал» провалился, мы заслуживаем быть выше». Швагирев о раннем вылете с турнира
вчера, 15:24
«Балтика» сыграет с медийной командой «Матч ТВ» 12 октября. Талалаев раньше работал экспертом на спортивном канале
17вчера, 14:02
«Я посмотрел видео. Не увидел ничего такого». Гаджиев о драке Смолова в «Кофемании»
28вчера, 13:04
«Пока получается, что я – главный ########». Некит о Китае
вчера, 11:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
5вчера, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
21 октября, 19:54
Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»
329 сентября, 19:28
Смолов – в заявке «БроукБойз» на Кубок Медиалиги
228 сентября, 16:54
Семин о медиакомандах в FONBET Кубке России: «У них есть шанс выиграть Кубок. Зачем их убирать»
327 сентября, 12:58