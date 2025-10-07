Врач «СиндЕката» Нарек Овсепян получил премию «Добряк на вайбе» – за то, что спас жизнь человеку на борту самолета

Нарек Овсепян признан добряком недели в WINLINE МФЛ.

Врач команды Медиалиги «СиндЕкат » во время перелета из Москвы в Екатеринбург оказал помощь пассажиру рейса.

«Во время полета одному из пассажиров стало плохо, вызвали медработников, ближайшим оказался я.

Измерили артериальное давление, оно было повышенное, диагностировали гипертонический криз.

Вскрыли бортовую аптечку, оказали первую помощь, состояние стабилизировали. Вызвали карету скорой помощи.

Происходило все за час до посадки. Надеюсь, у парня все будет нормально», – рассказал Овсепян.

По словам футболиста «СиндЕката» Вячеслава Подберезкина, Овсепян в прошлом уже оказывал помощь человеку, которому стало плохо во время перелета.

«Добряк на вайбе» – совместная премия Спортса’’ и Медиалиги . Еженедельно мы будем отмечать доброту, благие дела и позитив участников МФЛ и присуждать награду самому достойному.