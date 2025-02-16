«Эгриси» и SD Family – главные претенденты на попадание в МФЛ-6. Unwanted Boys точно сыграют в Кубке Медиалиги
«Почему не объявили участников МФЛ-6 сегодня? Объявим 24 февраля. Два месяца до старта сезона достаточно, чтобы команды подготовились.
Мы знаем 18 участников. Ждем «Эгриси» и Wylsacom. Ждем решение от казахов и узбеков. Что-то мне подсказывает, что будем выбирать команду из Казахстана.
Unwanted Boys железно залетят в Кубок Лиги. В нем будет как минимум 24 команды. Есть вероятность, что они возьмут паузу на сезон, но примут участие в Кубке Лиги. Это уже решенный вопрос.
Wylsacom – очень большой медийный человек. «Эгриси» с ним – железный участник сезона.
Мне импонирует Дидар еще с первого сезона. SD Family – один из главных претендентов на попадание в шестой сезон», – рассказал президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Ранее Осипов сообщил, назовет всех участников шестого сезона Winline Медиалиги 24 февраля.
Всего в МФЛ-6 сыграют 20 команд. Уже получили приглашение в сезон 18 клубов: 2Drots, «Амкал», «БроукБойз», ФК «10», «Родина Медиа», Lit Energy, Fight Nights, DMedia, Rocket Team, СКА, Lotus Music, «Титан», «Чисто Питер», «Банка», «Тандем», «Рома», «Матч ТВ» и «СиндЕкат».
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