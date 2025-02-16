«Эгриси» и SD Family – главные претенденты на попадание в МФЛ-6. Unwanted Boys точно сыграют в Кубке Медиалиги

Николай Осипов назвал главных претендентов на попадание в шестой сезон Медиалиги.

«Почему не объявили участников МФЛ-6 сегодня? Объявим 24 февраля. Два месяца до старта сезона достаточно, чтобы команды подготовились.

Мы знаем 18 участников. Ждем «Эгриси» и Wylsacom. Ждем решение от казахов и узбеков. Что-то мне подсказывает, что будем выбирать команду из Казахстана.

Unwanted Boys железно залетят в Кубок Лиги . В нем будет как минимум 24 команды. Есть вероятность, что они возьмут паузу на сезон, но примут участие в Кубке Лиги. Это уже решенный вопрос.

Wylsacom – очень большой медийный человек. «Эгриси » с ним – железный участник сезона.

Мне импонирует Дидар еще с первого сезона. SD Family – один из главных претендентов на попадание в шестой сезон», – рассказал президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Ранее Осипов сообщил, назовет всех участников шестого сезона Winline Медиалиги 24 февраля.

Всего в МФЛ-6 сыграют 20 команд. Уже получили приглашение в сезон 18 клубов: 2Drots, «Амкал », «БроукБойз », ФК «10», «Родина Медиа », Lit Energy , Fight Nights , DMedia , Rocket Team , СКА, Lotus Music, «Титан », «Чисто Питер », «Банка », «Тандем », «Рома», «Матч ТВ» и «СиндЕкат ».