Некит: «Смирнов выбрал стиль «Интера» для 2Drots – обороняемся в 5 защитников»

Некит заявил, что главный тренер 2Drots выбрал обороняющийся стиль игры «Интера».

Президент 2Drots Жека после отставки Кузнецова говорил, что 2D должны стремиться к атакующему стилю – как у «ПСЖ», «Барсы» и «Интера». Однако у 2Drots 0 голов с игры после 5 матчей WINLINE Кубка Лиги.

«Женя сказал, что хотел бы стиль «ПСЖ», «Барселоны» или «Интера». В итоге Смирнов выбрал стиль «Интера»: 5 защитников и мы обороняемся. Если мы будем добиваться результата, мне все равно.

С Кузнецовым результатов не было. Выиграли Суперкубок, но до этого последним трофеем был МКС. В идеале хотелось бы видеть доминирующий футбол от команды, в которую вкладывается огромное количество средств. Мы даем офигенные условия футболистам», – заявил второй президент клуба.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»
