  • «Аргументы Соловьева дали понять, что он сам не очень разбирается. Люди выстроились в очередь ради Нани». Осипов о критике приезда португальца
«Аргументы Соловьева дали понять, что он сам не очень разбирается. Люди выстроились в очередь ради Нани». Осипов о критике приезда португальца

Николай Осипов рассказал, как критика Владимира Соловьева повлияла на Медиалигу.

Телеведущий осудил участие португальского футболиста Луиша Нани в WINLINE Кубке Медиалиги в составе «Альфа-Банки»: «Отбросы со всего футбольного мира закупаются за деньги наших компаний. К нам приехал португальский пенсионер! Он будет в Медиалиге! Наши детишки с ним будут фотографироваться! Вы это сейчас все серьезно?»

– Какие отношения у Медиалиги с РФС? Когда начинается FONBET Кубок России, в комментариях постоянная критика участия команд Медиалиги. Но понятно же, что на этой стадии Кубок никогда и никому не был интересен, а теперь – уже четвертый турнир подряд – он интересен благодаря именно медийным командам.

– Уже говорил про рейтинги наших команд в Кубке России в федеральном эфире – и это ранним вечером буднего дня! Кто-то работает, кто-то еще в школе на продленке, кто-то в секциях и на тренировках. Очевидно, что участие команд МФЛ увеличивает внимание к Кубку России.

Людей, которые привыкли хвалить профессиональный футбол и ругать Медиалигу, становится меньше, но их по-прежнему большая критическая масса. Но у нас проект вдолгую, который уже сейчас усилиями детей и внуков заставляет родителей менять к себе отношение.

Убежден, что даже недавняя ситуация с критикой приезда Нани на федеральном канале для той аудитории, которая нечасто обращает внимание и не смотрит лигу, является ярким примером первого негативного контакта и знакомства с проектом.

– Приглашение Нани – действительно хороший и большой повод. И такая реакция в шоу Владимира Соловьева. Мы понимаем, что он просто недостаточно погружен в тему. Но люди со стороны слушают и говорят: «Да зачем это все нужно в такое время?!» Несет ли это все для лиги негативные последствия и имиджевые потери?

– Конечно! Выступление Владимира Соловьева несло в себе в целом негативный эффект. Безусловно, для незнакомых с проектом людей мнение инфлюенсеров весомо. Они говорят, что приглашение звезд мирового спорта – не очень хорошо. Что лучше без них, чем с ними.

Но люди, которые мало-мальски понимают в теме, восприняли все это как недостаточное погружение в материал и невысокую осведомленность. И многие, скорее, порадовались за приглашение к нам Нани, нежели сочли критику Соловьева как что-то, с чем стоит согласиться.

Соловьев раскритиковал приезд в Россию звезды мирового футбола, который выиграл в Москве в 2008 году Лигу чемпионов, а потом взял чемпионат Европы. Аргументы, звучавшие от Владимира Рудольфовича, дали понять, что он говорит о том, в чем сам не очень разбирается.

Люди выстроились в длиннейшую очередь на фотосессию с Нани, а на матч с его участием собрался полный стадион. У прессы было огромное желание взять интервью у Нани. Эти факты опровергают весь негатив.

Не люблю эту фразу, но черный пиар – тоже пиар. Мне не нравится он по содержанию, но иногда, как в обсуждаемом сейчас примере, это хорошо работает. Федеральный канал посвятил Медиалиге праймовое время, – сказал президент WINLINE Медиалиги.

Нани, Малуда, Смолов и еще 18 звезд, которые играли за медиаклубы

