«Мы можем остаться без медиафутбола в майские праздники». Осипов допустил перенос матчей или паузу в новом сезоне

Николай Осипов рассказал, что майские праздники могут повлиять на календарь МФЛ.

«В этом году у нас грандиозное празднование 80-летия Победы. И есть ощущение, что определенные массовые мероприятия могут попасть под ограничения.

Мы хотим закончить шестой сезон 5 июля и сделать это с большой помпой, пафосом, на большом стадионе для большой аудитории. И если все так и случится, 13 июля мы окажемся в Бразилии [для игры с «Сантосом»].

В майские праздники мы можем остаться без медиафутбола. Возможно, будет укороченный формат или даже пауза. Будем разговаривать с городом, властями, правоохранительными органами. Обсудим с властями Московской области возможный вынос матчей.

Попадают два уик-энда – 3, 4, 10 и 11 мая. Возможно, перенесем матчи за пределы Москвы, чтобы не двигать календарь», – сказал глава Winline Медиалиги Николай Осипов.