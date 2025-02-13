Руководитель SD Family Дидар: «Мы едем на МФЛ-6 в Москву, с Осиповым договорились»

Дидар Сыдыкбек рассказал, что SD Family договорились об участии в Winline МФЛ.

«Большое спасибо всем казахстанским болельщикам, которые поддержали нас и будут нас поддерживать.

Мы едем на МФЛ-6 в Москву, с Николаем [Осиповым] договорились», – сказал Сыдыкбек .

Все команды, которые сыграют в Медиалиге , будут названы 15 февраля.