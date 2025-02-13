Руководитель SD Family Дидар: «Мы едем на МФЛ-6 в Москву, с Осиповым договорились»
Дидар Сыдыкбек рассказал, что SD Family договорились об участии в Winline МФЛ.
«Большое спасибо всем казахстанским болельщикам, которые поддержали нас и будут нас поддерживать.
Мы едем на МФЛ-6 в Москву, с Николаем [Осиповым] договорились», – сказал Сыдыкбек.
Все команды, которые сыграют в Медиалиге, будут названы 15 февраля.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал Didar Sydyqbek – SD Family
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