  • «Обе желтые карточки Имаю были показаны ошибочно». Эксперты шоу VARVARы о спорных эпизодах в матче «Амкал» – Lit Energy
«Обе желтые карточки Имаю были показаны ошибочно». Эксперты шоу VARVARы о спорных эпизодах в матче «Амкал» – Lit Energy

Эксперты шоу VARVARы разобрали спорные эпизоды в матче «Амкал» – Lit Energy.

Все эксперты шоу VARVARы назвали обе желтые карточки капитана «Амкала» Имая спорными в матче «Амкал» – Lit Energy в дивизионе претендентов WINLINE Кубка Лиги.

По мнению Анатолия Синяева, главный арбитр встречи Иван Сиденков забыл, что у защитника уже была первая карточка: «Сиденков был уверен, что это не вторая. Арбитр с таким опытом вторую желтую за это с такой легкостью не показал бы. Подзабыл, что у Имая уже есть первая. Он бы не показал никакой второй желтой, если бы помнил о ней».

Экспертами шоу VARVARы и членами экспертно-судейской комиссии являются Сергей Лапочкин, Анатолий Синяев и Алексей Николаев.

Руслан Имаев получил красную карточку за две минуты до конца матча с Lit Energy. «Амкал» проиграл команде Литвина в серии буллиталити (0:0, 7:8 Б) и покинул Кубок Лиги.

Из-за удаления защитник пропустит первую игру «Амкала» в следующем Кубке Лиги.

«Амкал» c Медведевым в старте вылетел из Кубка Медиалиги – уже в 1/4!

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: шоу VARVARы
