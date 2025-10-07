«Обе желтые карточки Имаю были показаны ошибочно». Эксперты шоу VARVARы о спорных эпизодах в матче «Амкал» – Lit Energy

Эксперты шоу VARVARы разобрали спорные эпизоды в матче «Амкал» – Lit Energy.

Все эксперты шоу VARVARы назвали обе желтые карточки капитана «Амкала » Имая спорными в матче «Амкал» – Lit Energy в дивизионе претендентов WINLINE Кубка Лиги.

По мнению Анатолия Синяева, главный арбитр встречи Иван Сиденков забыл, что у защитника уже была первая карточка: «Сиденков был уверен, что это не вторая. Арбитр с таким опытом вторую желтую за это с такой легкостью не показал бы. Подзабыл, что у Имая уже есть первая. Он бы не показал никакой второй желтой, если бы помнил о ней».

Экспертами шоу VARVARы и членами экспертно-судейской комиссии являются Сергей Лапочкин, Анатолий Синяев и Алексей Николаев.

Руслан Имаев получил красную карточку за две минуты до конца матча с Lit Energy . «Амкал» проиграл команде Литвина в серии буллиталити (0:0, 7:8 Б) и покинул Кубок Лиги .

Из-за удаления защитник пропустит первую игру «Амкала» в следующем Кубке Лиги.

