Некит: «Медиалига отказала 2Drots в дозаявке Маврина. Чем он хуже Нани?»

Некит рассказал, что WINLINE Медиалига отказался 2D в дозаявке Василия Маврина.

«Лига отказала в дозаявке Василия Маврина . Серьезно? Чем он хуже Нани или Медведева? Двукратный обладатель золотого мяча МФЛ и за бортом. А у Нани что, Лига чемпионов и все?

Вася, между прочим, почти одного возраста с Медведевым…

Но ладно. У меня был козырь в рукаве. Провел переговоры, и тут лига не сможет меня остановить!» – сообщил президент 2Drots.

Напомним, Некит анонсировал «трансфер года» в 2Drots. Ранее Василий Маврин заявил, что готов сыграть за «самураев» против Lit Energy в WINLINE Кубке Лиги.