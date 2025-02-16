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  • «Слава богу, Мбаппе попал по мне, а не по Папикяну». Дэн Безопасность предотвратил массовую драку после матча «Амкал» – 2Drots
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«Слава богу, Мбаппе попал по мне, а не по Папикяну». Дэн Безопасность предотвратил массовую драку после матча «Амкал» – 2Drots

Дэн Безопасность рассказал, что после матча «Амкал» – 2D едва не произошла драка.

По завершении финала Суперкубка Медиалиги между игроками и представителями команд на поле началась перепалка. Конфликтующих разнимала служба безопасности Winline МФЛ.

«После матча, когда начались все эти вкиды со Швагой, Мбаппе акцентированно бил в лицо Папикяну. Я стоял между ними и принял удар на себя. Кто-то даже заскринил, видно, что у меня голова чуть в сторону ушла. 

Я принял удар на себя, и слава богу, что Мбаппе попал по мне, а не по Папикяну, потому что это могло перерасти в стенку на стенку. После такого пошла бы драка стенка на стенку. Плюс там был заведенный Вася, которого долго не могли успокоить, и хорошим бы это не закончилось. 

Думаю, президентам «Амкала» и 2Drots пришлось бы перед шестым сезоном новые составы набирать, потому что 90% остались бы в Эмиратах», – сказал Дэн.

2Drots выиграли Суперкубок Медиалиги, уступая «Амкалу» 0:2 в финале за две минуты до конца. 

Камбэк с 0:2 в финале, вратарь вытащил победу ценой травмы. Еще один безумный матч 2Drots

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: твич-канал Станоса
logoАмкал
logo2Drots
logoWinline Суперкубок Медиалиги
logoДэн Безопасность
logoWinline Медиалига
logoДавид Папикян
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