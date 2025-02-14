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Сычев и Ряба среди претендентов на автомобиль лучшему игроку Суперкубка Медиалиги

Определились шесть участников челленджа, в котором разыграют Hyundai Santa Fe.

Напомним, приз для лучшего игрока Winline Суперкубка Медиалиги предоставили «Родина Медиа» и партнер клуба компания «Рольф». 

Президент Медиалиги Николай Осипов, технический директор МФЛ Дмитрий Кортава, президенты «Родины Медиа» Текила и Дмитрий Тарасов выбрали четверых претендентов на авто. Ими стали Барыш и Слон (оба 2Drots), Гайнулла (Lit Energy) и Шахриер Жабборов («Амкал»). Еще двух игроков выбрали голосованием болельщиков в телеграм-канале «Родины Медиа» – Дмитрий Сычев (2Drots), Ряба («Амкал»).

Среди этих медиафутболистов проведут футбольный челлендж. Победитель получит автомобиль. Ролик опубликуют на юутб-канале «Родины Медиа».

Не попав в список претендетов на автомобиль, в своем телеграм-канале высказался капитан 2Drots Сэмио.

«Видимо, своей игрой я не заслужил побороться за звание лучшего игрока Суперкубка, но зато заслужил вместе с командой выиграть важный для нас трофей. Особенно дорогого стоит вновь ощутить эти эмоции. Хочу сказать спасибо всем болельщикам за теплые слова в мой адрес, за поддержку и голоса.

Было много разговоров, что получают мальчики, а что мужчины, но я скажу так: мастерюги сами себе на все заработают. Всем желаю добра, увидимся в новом сезоне. Ваш Рвач», – написал Сэмио.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Дмитрия Тарасова
logoРодина Медиа
logoLit Energy
logoАмкал
logoДмитрий Сычев
logoГригорий Барышев
logo«Сэмио» Владислав Семенов
Ренат Гайнуллин
logoWinline Суперкубок Медиалиги
logo«Слон» Владислав Ослоновский
logo2Drots
logoШахриер Жабборов
logo«Ряба» Артур Рябокобыленко
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