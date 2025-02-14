Сычев и Ряба среди претендентов на автомобиль лучшему игроку Суперкубка Медиалиги
Напомним, приз для лучшего игрока Winline Суперкубка Медиалиги предоставили «Родина Медиа» и партнер клуба компания «Рольф».
Президент Медиалиги Николай Осипов, технический директор МФЛ Дмитрий Кортава, президенты «Родины Медиа» Текила и Дмитрий Тарасов выбрали четверых претендентов на авто. Ими стали Барыш и Слон (оба 2Drots), Гайнулла (Lit Energy) и Шахриер Жабборов («Амкал»). Еще двух игроков выбрали голосованием болельщиков в телеграм-канале «Родины Медиа» – Дмитрий Сычев (2Drots), Ряба («Амкал»).
Среди этих медиафутболистов проведут футбольный челлендж. Победитель получит автомобиль. Ролик опубликуют на юутб-канале «Родины Медиа».
Не попав в список претендетов на автомобиль, в своем телеграм-канале высказался капитан 2Drots Сэмио.
«Видимо, своей игрой я не заслужил побороться за звание лучшего игрока Суперкубка, но зато заслужил вместе с командой выиграть важный для нас трофей. Особенно дорогого стоит вновь ощутить эти эмоции. Хочу сказать спасибо всем болельщикам за теплые слова в мой адрес, за поддержку и голоса.
Было много разговоров, что получают мальчики, а что мужчины, но я скажу так: мастерюги сами себе на все заработают. Всем желаю добра, увидимся в новом сезоне. Ваш Рвач», – написал Сэмио.
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