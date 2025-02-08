«Амкал» и 2Drots сыграют в финале Суперкубка Медиалиги
«Амкал» встретится с 2Drots в финале Winline Суперкубка Медиалиги.
Суперкубок Медиалиги, финал
8 февраля, суббота
Матч пройдет в Абу-Даби на стадионе спортивного комплекса 321 Sports.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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