Вратарь 2Drots Сычев о травме плеча: «Лучше не становится. Сделал МРТ 2 часа назад. Надеюсь, все не так серьезно»

Дмитрий Сычев рассказал о состоянии плеча после финала.

– Как себя чувствуешь?

– Прошло 4 дня после финала, не становится лучше, плечо болит, ноет. Я каждый день пью обезболивающие. Пока никак не помогает.

Сегодня сделал МРТ, часа 2-3 назад. Доктор ознакамливается, смотрит диск. Пишу ей каждые 30 минут. Она говорит, что пока смотрит. Надеюсь, что не так все серьезно.

– Оно не синее?

– Оно загорелое. В Дубае очень жарко.

– Через повтор было слышно, как ты кричишь.

– Сегодня приехал в Москву, первый раз увиделся с папой. Он говорит: «Давай, чтобы такого не было, чтобы стыдно не было».

Это был болевой шок. Самому стыдно за это, даже не могу этот момент смотреть. Но болевые ощущения были такие, что, наверное, просто было не сдержаться. Я и кресты рвал, и получал много травм, но от этой боли было очень неприятно, – рассказал голкипер 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

Напомним, голкипер 2Drots в финале Winline Суперкубка Медиалиги отразил буллит капитана «Амкала » Руслана Имаева, тем самым принеся команде победу в турнире. Голкипер в момент отражения удара получил травму плеча.

Камбэк с 0:2 в финале, вратарь вытащил победу ценой травмы. Еще один безумный матч 2Drots