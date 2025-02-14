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Егоров о Панове и Неките: «Нужно оперировать статусностью. Некиту следовало ответить Панову: «Называйте меня Никита Дмитриевич»

Дмитрий Егоров высказался об инциденте между Виталием Пановым и Некитом.

Ранее главный тренер «Амкала» Панов попросил президента 2Drots Некита не называть его Виталей, а обращаться по имени и отчеству.

«Мне интересно, кого в медиафутболе мы должны называть по отчеству, а кого нет? Виталий Панов – человек не пожилой. Он еще молодой парень, ему всего лишь 45 лет. Это явно не возраст пожилого человека. Он даже не близок к пенсионному возрасту. В отличие от того же Дмитрия Кузнецова, который приближается к 60 годам.

Мне кажется, что люди от 30 лет (Некиту 32) до 45 находятся примерно в одной категории – людей среднего возраста. Думаю, Панову должно быть даже приятно. В остальном идет градация по статусности. У нас есть президенты футбольных клубов: Жека, Некит, Егоров, Райзен, Герман. Есть большое количество тренеров. Пусть Игорь Звездин молодой, но к нему обращаются Игорь Сергеевич. Пусть Дмитрий Егоров молодой, но в команде к нему обращаются по большей части Анатолич. И даже тренерский штаб.

И здесь нужно в первую очередь оперировать как раз статусностью. Некиту следовало ответить Панову: «Виталий, больше не называйте меня Некит. Называйте Никита (вот, кто он там?) Дмитриевич. Прошу уважать мой статус президента футбольного клуба 2Drots, если хотите, чтобы вы для меня были не Виталием, а Виталием Николаевичем». Да, вы тренер, который когда-то работал в ФНЛ, но вы пришли в медифутбол, где ваш работодатель, такой же работодатель как и я. Поэтому пусть это будет Герман Владимирович, а я буду Никита Дмитриевич», – сказал президент «БроукБойз».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал Дмитрия Егорова
logoНекит 2Drots
logoWinline Медиалига
logoВиталий Панов
logoДмитрий Егоров
logoБроукБойз
logoАмкал
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