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«А чего они ожидали? Это дерби». Спортдир 2Drots Ильдар о концовке финала Суперкубка в Абу-Даби

Спортивный директор 2Drots Ильдар высказался о финале Winline Суперкубка Медиалиги.

Эрик: «Все сейчас обсуждают финал в Абу-Даби. Спрашивают про концовку матча, празднования. По поводу того, что наша команда поступила очень некрасиво. Я пытаюсь понять, в чем претензия».

Ильдар: «Давай вернемся в ноябрь, в Питер. Мы проиграли финал. Как проиграли? Мы его отдали. У нас было два удара, которые могли все решить. Это полное опустошение. Ничего не хочется.

Приехали в гостинцу, заказали пиццу. Камер нет. Ну и как «Амкал» приехали и зашли в отель. Ты понимаешь их, они выиграли, ты – проиграл. Все равно флекс какой-то был, они ночью отмечали, какие-то видео появлялись.

А чего они ожидали? Что мы выиграем, подойдем, обнимемся и разойдемся? Это дерби».

Эрик: «Я не понимаю слова некоторых людей, которые говорят: «вы можете быть скромнее». А зачем? Нас целый год #####. Нам говорят, что империя рушится. У нас действительно все идет не гладко. И вот, наконец-то, мы берем реванш не просто у команды, а у «Амкала». У тех людей, которые забрали у нас кубок.

Я читаю сообщения от людей, которых я безумно уважаю, типа Федоса, и они говорят про скромность в праздновании. Камон, вы так же праздновали. Я к этому отношусь совершенно нормально.

Вы получили заветный титул – вы рады. Мы получили титул – мы рады. В чем прикол?»

Ильдар: Просьба к лиге на будущее – заселять финалистов в разные гостиницы. Это будет большой буст для того, чтобы не было бифов».

2Drots выиграли Суперкубок Медиалиги, уступая «Амкалу» 0:2 в финале за две минуты до конца. 

Камбэк с 0:2 в финале, вратарь вытащил победу ценой травмы. Еще один безумный матч 2Drots

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал Эрика
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