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«Не бойтесь, я не пойду в «Амкал», потому что мне нравится заниматься с ними сексом». Бельга ушел из «БроукБойз»

Хавбек из Ливии Бельга попрощался с «БроукБойз».

«Я пришел сюда обычным человеком, а покинул эту команду королем. Пожелайте мне всего наилучшего в моем следующем шаге.

Не бойтесь, я не поеду в «Амкал», потому что мне нравится заниматься с ними сексом. Не 2Drots, потому что в финале я обыграл их со счетом 3:0.

Не допускаю энергию (Lit Energy – прим. Спортс), для меня не было бы чести играть за команду, которая пьет энергетические напитки. Не в ФК «10», потому что я предпочитаю мужскую компанию деньгам. Однажды я вернусь», – написал ливийский футболист.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал, что Бельга не прошел просмотр в клубах из Высшей Лиги Беларуси. Хавбек принял решение вернуться в Ливию.

Ранее ливийский «Аль-Ахли» Триполи предлагал 50 тысяч долларов «Броукам» за Бельгу.

В 2024-м году хавбек проходил просмотр в «Нефтехимике» и «Черноморце».
 

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Бельги
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
logoБельга
logoДмитрий Егоров
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