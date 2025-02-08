Жека после победы над «Амкалом»: «Будет требл, поверьте, так будет весь год!»

Жека и Некит эмоционально отреагировали на победу над «Амкалом».

2Drots обыграли своего принципиального соперника в финале Winline Суперкубка Медиалиги (2:2, 5:3 Б).

Некит: «Парни, у меня нет слов! Это мужчины, это характер, это магия 2Drots, я просто вас обожаю!

Да, #####! Все, кто ######, будьте потише. Магия 2Drots существует!»

Жека: «Так будет весь год, мы спокойно реагируем. Я же сказал, будет требл».