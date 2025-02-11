«Мы с тобой не друзья, не нужно меня называть «Виталик». Между Пановым и Некитом произошла перепалка на «Столе»

Виталий Панов предъявил претензии Некиту по поводу обращения просто по имени.

Тренер «Амкала » включился в эфир шоу «Это медиафутбол, бро» по видеосвязи, после чего у него произошла перепалка с президентом 2Drots.

Некит: «Здравствуйте, Виталий Николаевич Попов. Панов, Панов».

Виталий Панов: «Ты даже здесь какую-то ерунду несешь».

Некит: «Почему? Вы же сказали, что вам не нравится, когда я вас называю Виталий. Поэтому я обращаюсь по имени и отчеству».

Панов: «Это вполне нормально, когда так обращаются ввиду разницы в возрасте».

Некит: «Просто когда я в спокойной атмосфере обращаюсь просто Виталий, вы улыбаетесь и смеетесь, жмете мне руку. А когда мы брали челлендж, назначается пенальти, и я сказал «Виталий», вы сразу называете меня клоуном. Но вы в любом случае правы, вы старше, правда за вами. Если вас это обидело, буду называть по имени и отчеству».

Панов: «Между нами дружбы не должно быть и не будет. И на ситуацию с именем я обратил внимание только на видео. Поэтому когда состоялся наш следующий диалог, я тебе сразу сказал: «Мы с тобой не друзья, не нужно меня называть «Виталик» или как-то еще».

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