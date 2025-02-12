Глава судейского корпуса МФЛ Апонасенко признал, что ошибочно не назначил пенальти на Гаучо в финале Суперкубка
Юрий Апонасенко признал, что ошибочно не назначил пенальти в финале Суперкубка.
В решающей игре в Абу-Даби на последних минутах второго тайма было нарушение в штрафной, когда капитан «Амкала» Имай сфолил на форварде 2Drots Гаучо.
В финале Winline Суперкубка судья не пошел сам смотреть VAR, потому что у 2Drots «сгорел» челлендж.
Юрий Апонасенко предложил сажать одного арбитра на VAR на всю игру, чтобы в дальнейшем избежать таких эпизодов.
Другой судья Медиалиги Илья Тришин предложил выдавать командам по 2 челленджа на игру в целом, а не один на каждый тайм.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Varvarы
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