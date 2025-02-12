Глава судейского корпуса МФЛ Апонасенко признал, что ошибочно не назначил пенальти на Гаучо в финале Суперкубка

Юрий Апонасенко признал, что ошибочно не назначил пенальти в финале Суперкубка.

В решающей игре в Абу-Даби на последних минутах второго тайма было нарушение в штрафной, когда капитан «Амкала » Имай сфолил на форварде 2Drots Гаучо.

В финале Winline Суперкубка судья не пошел сам смотреть VAR, потому что у 2Drots «сгорел» челлендж.

Юрий Апонасенко предложил сажать одного арбитра на VAR на всю игру, чтобы в дальнейшем избежать таких эпизодов.

Другой судья Медиалиги Илья Тришин предложил выдавать командам по 2 челленджа на игру в целом, а не один на каждый тайм.