«Я у него в голове!» Швагирев о том, что Слон считает голы в его ворота

Максим Швагирев считает, что Слон одержим личной статистикой против него.

«Где был Слон эти два-три месяца? Его не видно, не слышно было. А оказалось, что он считает, сколько голов забил мне. Со всех команд подсчитал.

Я у него в голове. Мне вообще плевать на Слона, а он считает сколько забил мне. Это просто…» – сказал вратарь «Амкала ».

В финале Winline Суперкубка Медиалиги между «Амкалом» и 2Drots (2:2, 3:5 Б) Слон реализовал победный буллит.

Камбэк с 0:2 в финале, вратарь вытащил победу ценой травмы. Еще один безумный матч 2Drots