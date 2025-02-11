«Я у него в голове!» Швагирев о том, что Слон считает голы в его ворота
Максим Швагирев считает, что Слон одержим личной статистикой против него.
«Где был Слон эти два-три месяца? Его не видно, не слышно было. А оказалось, что он считает, сколько голов забил мне. Со всех команд подсчитал.
Я у него в голове. Мне вообще плевать на Слона, а он считает сколько забил мне. Это просто…» – сказал вратарь «Амкала».
В финале Winline Суперкубка Медиалиги между «Амкалом» и 2Drots (2:2, 3:5 Б) Слон реализовал победный буллит.
Камбэк с 0:2 в финале, вратарь вытащил победу ценой травмы. Еще один безумный матч 2Drots
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Это медиафутбол, бро»
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