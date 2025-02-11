Президент Медиалиги: «Планируем выезд со сборной МФЛ в Китай. Матч против команды Слуцкого? Я бы очень этого хотел»
Осипов: «Мы очень хотим во время паузы съездить со сборной Медиалиги в Китай. Все упирается в несколько бюрократических мероприятий. Принимающая сторона просит от нас определенные документы. В случае получения нужных документов мы все анонсируем.
Команда проведет подготовительные мероприятия, съездим в Поднебесную под флагом и гимном страны. [Сыграем] против команд, которые являются гордостью китайского футбола на клубном уровне».
«Крысева»: «С каким-то китайским клубом?»
Осипов: «С двумя, из высшей лиги. Будет пауза на матчи сборных, поэтому нас готовы принять два коллектива».
«Крысева»: «Напрашивается коллаборация со Слуцким [главный тренер «Шанхай Шэньхуа» – прим. Спортс]».
Осипов: «Я бы очень этого хотел».
Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против
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