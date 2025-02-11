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Президент Медиалиги: «Планируем выезд со сборной МФЛ в Китай. Матч против команды Слуцкого? Я бы очень этого хотел»

Николай Осипов рассказал о возможном выезде сборной Winline Медиалиги в Китай.

Осипов: «Мы очень хотим во время паузы съездить со сборной Медиалиги в Китай. Все упирается в несколько бюрократических мероприятий. Принимающая сторона просит от нас определенные документы. В случае получения нужных документов мы все анонсируем.

Команда проведет подготовительные мероприятия, съездим в Поднебесную под флагом и гимном страны. [Сыграем] против команд, которые являются гордостью китайского футбола на клубном уровне».

«Крысева»: «С каким-то китайским клубом?»

Осипов: «С двумя, из высшей лиги. Будет пауза на матчи сборных, поэтому нас готовы принять два коллектива».

«Крысева»: «Напрашивается коллаборация со Слуцким [главный тренер «Шанхай Шэньхуа» – прим. Спортс]».

Осипов: «Я бы очень этого хотел».

Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против
 

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Это медиафутбол, бро»
logoвысшая лига Китай
Севастиан «Крысева» Терлецкий
logoЛеонид Слуцкий
Сборная Медиалиги
logoWinline Медиалига
logoШанхай Шэньхуа
logoНиколай Осипов
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