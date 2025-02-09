Мостовой о победе «Шанхая» в Суперкубке: «Слуцкий там что-то выиграл – и что? Тысячи людей выигрывают что-то в Монголии, Ираке или Иране»

Александр Мостовой оценил достижения Леонида Слуцкого в Китае.

7 февраля «Шанхай Шэньхуа », который тренирует Слуцкий, обыграл «Шанхай Порт» (3:2) и во второй раз подряд взял Суперкубок Китая.

«Слуцкий что-то там выиграл в Китае, и что дальше? Мне это вообще не интересно. Выиграл и выиграл, мне без разницы.

Есть тысячи людей, которые выигрывают что-то в Монголии, Ираке или Иране. Слуцкий вообще не представляет никакого интереса для меня», – сказал экс-игрок сборной России.