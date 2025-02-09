Мостовой о победе «Шанхая» в Суперкубке: «Слуцкий там что-то выиграл – и что? Тысячи людей выигрывают что-то в Монголии, Ираке или Иране»
Александр Мостовой оценил достижения Леонида Слуцкого в Китае.
7 февраля «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Слуцкий, обыграл «Шанхай Порт» (3:2) и во второй раз подряд взял Суперкубок Китая.
«Слуцкий что-то там выиграл в Китае, и что дальше? Мне это вообще не интересно. Выиграл и выиграл, мне без разницы.
Есть тысячи людей, которые выигрывают что-то в Монголии, Ираке или Иране. Слуцкий вообще не представляет никакого интереса для меня», – сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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