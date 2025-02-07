«Шанхай Шэньхуа» вырвал победу у «Шанхай Порт» на 97-й минуте. В матче за Суперкубок прошел коэффициент 60.00

«Шанхай Шэньхуа» и «Шанхай Порт» открыли новый футбольный сезон в Китае матчем за Суперкубок. Команда Леонида Слуцкого по ходу встречи уступала со счетом 1:2. На 94-й минуте на волевую победу «Шэньхуа» предлагался коэффициент 60.00.

Подопечные российского тренера забили два мяча в интервале трех минут: Юй Ханьчао восстановил равенство, а Андре Луис оформил победный гол на 97-й. Коэффициент на «Шанхай Порт» падал до 1.10.

До матча именно вице-чемпион Китая и был фаворитом. На клуб Слуцкого предлагали коэффициент 2.30. Победа соперников в основное время оценивалась за 2.80.

В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» также выиграл Суперкубок Китая, одолев «Шанхай Порт» (1:0).

Спортс’’ покажет новый сезон Суперлиги Китая . 1-я трансляция состоится 22 февраля. «Шанхай Шэньхуа» дома сыграет с «Чанчуть Ятай».



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