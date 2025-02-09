Канчельскис о победе Слуцкого в Суперкубке Китая: «Молодец. У нас мало кто выигрывал трофеи за границей. Русский специалист, пусть побеждает дальше»

Андрей Канчельскис поздравил Леонида Слуцкого с победой в Суперкубке Китая.

В субботу «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Слуцкий , обыграл «Шанхай Порт» в матче за Суперкубок Китая.

«Слуцкого надо поздравить, он молодец. Суперкубок – тоже хорошее достижение. Могу пожелать ему только дальнейших успехов.

У нас мало кто выигрывал трофеи за границей. Русский специалист, пусть побеждает в дальнейшем», – сказал экс-игрок «МЮ» и сборной России.

Слуцкий завоевал второй трофей с «Шанхай Шэньхуа ». В прошлом году тоже была победа в Суперкубке.

Мостовой о победе «Шанхая» в Суперкубке: «Слуцкий там что-то выиграл – и что? Тысячи людей выигрывают что-то в Монголии, Ираке или Иране»