Канчельскис о победе Слуцкого в Суперкубке Китая: «Молодец. У нас мало кто выигрывал трофеи за границей. Русский специалист, пусть побеждает дальше»
Андрей Канчельскис поздравил Леонида Слуцкого с победой в Суперкубке Китая.
В субботу «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Слуцкий, обыграл «Шанхай Порт» в матче за Суперкубок Китая.
«Слуцкого надо поздравить, он молодец. Суперкубок – тоже хорошее достижение. Могу пожелать ему только дальнейших успехов.
У нас мало кто выигрывал трофеи за границей. Русский специалист, пусть побеждает в дальнейшем», – сказал экс-игрок «МЮ» и сборной России.
Слуцкий завоевал второй трофей с «Шанхай Шэньхуа». В прошлом году тоже была победа в Суперкубке.
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