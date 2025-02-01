Хавбек «Амкала» Маврин дебютировал за «Пари НН» в товарищеском матче
Полузащитник вышел на замену в товарищеском матче «Пари НН» – «Факел» (1:1) и провел на поле 15 минут до конца встречи: 4 раза коснулся мяча, отдал 2 паса (1 – точный), осуществил 5 попыток прессинга, в двух из которых защитник упустил мяч в аут и заработал на себе фол возле штрафной соперника.
Матч прошел в формате трех таймов (два – по 45 минут, третий – 30 минут).
Напомним, нижегородский клуб позвал 35-летнего Маврина на сбор в конце января.
Хавбек в 2023 и 2024 годах был признан лучшим игроком в медиафутболе. В прошлом году он также стал лучшим полузащитником и лучшим блогером.
С «Амкалом» в 2024-м Василий выиграл Winline Кубок Медиалиги, а за год до этого в составе «Титана» стал победителем МФЛ.
В Фонбет Кубке России хавбек в этом сезоне провел четыре матча, отметившись двумя голами. «Амкал» дошел до 4-го раунда, где уступил «Алании» (0:1).
До прихода в медиафутбол Маврин не выступал на профессиональном уровне. В свое время он играл за команды Нижегородской области – на юниорском и взрослом уровнях. Также у Василия есть тренерский опыт.
Скриншот: трансляция матча «Пари НН» – «Факел» в VK Видео.
35-летний медиафутболист – на сборах с «Пари НН». Трансфер возможен
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