Товарищеский матч. «Пари НН» сыграл 1:1 с «Факелом»
Клубы Мир РПЛ играют товарищеские матчи.
Товарищеский матч
Турция
«Пари НН» – «Факел» – 1:1 (0:0)
«Пари НН»: Медведев, Магкеев, Эктов, Каккоев, Грулев, Боселли, Крашевский, Шоштарич Карич, Майга, Вешнер Тичич, Кокшаров.
«Факел»: Гудиев, Брахими, Габараев, Божин, Калинин, Ковалев, Якимов, Квеквескири, Мертенс, Ломовицкий, Каштанов.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
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