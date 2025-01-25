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Маврин о сборах с «Пари НН»: «Задача провести все тренировки с командой»

Василий Маврин назвал цели и задачи на сборы с «Пари НН».

«Какие цели на турнир в Казахстане? Приехал попить чай вкусненький и все.

Цели на сборы с «Пари НН» – рабочие. Задача провести все тренировки с командой.

Как отношусь к тем, кто говорит, что это пиар-ход? Уже ответил всем тем пяти человекам, которые негативно отзываются о моем просмотре. Остальные понимают цели и задачи этих сборов, либо просто поддерживают», – рассказал хавбек «Амкала» корреспонденту Спортса’’ Кириллу Качелаеву.

Напомним, нижегородский клуб позвал 35-летнего хавбека «Амкала» Василия Маврина на сбор в конце января.

35-летний медиафутболист – на сборах с «Пари НН». Трансфер возможен

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Медиалига Казахстан
logoАмкал
logoВасилий Маврин
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
logoПари НН
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