Маврин о сборах с «Пари НН»: «Задача провести все тренировки с командой»

Василий Маврин назвал цели и задачи на сборы с «Пари НН».

«Какие цели на турнир в Казахстане? Приехал попить чай вкусненький и все.

Цели на сборы с «Пари НН» – рабочие. Задача провести все тренировки с командой.

Как отношусь к тем, кто говорит, что это пиар-ход? Уже ответил всем тем пяти человекам, которые негативно отзываются о моем просмотре. Остальные понимают цели и задачи этих сборов, либо просто поддерживают», – рассказал хавбек «Амкала » корреспонденту Спортса’’ Кириллу Качелаеву.

Напомним, нижегородский клуб позвал 35-летнего хавбека «Амкала» Василия Маврина на сбор в конце января.

35-летний медиафутболист – на сборах с «Пари НН». Трансфер возможен