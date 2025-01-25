Маврин о сборах с «Пари НН»: «Задача провести все тренировки с командой»
Василий Маврин назвал цели и задачи на сборы с «Пари НН».
«Какие цели на турнир в Казахстане? Приехал попить чай вкусненький и все.
Цели на сборы с «Пари НН» – рабочие. Задача провести все тренировки с командой.
Как отношусь к тем, кто говорит, что это пиар-ход? Уже ответил всем тем пяти человекам, которые негативно отзываются о моем просмотре. Остальные понимают цели и задачи этих сборов, либо просто поддерживают», – рассказал хавбек «Амкала» корреспонденту Спортса’’ Кириллу Качелаеву.
Напомним, нижегородский клуб позвал 35-летнего хавбека «Амкала» Василия Маврина на сбор в конце января.
35-летний медиафутболист – на сборах с «Пари НН». Трансфер возможен
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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