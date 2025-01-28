Лучший медиафутболист России Маврин прилетел на сборы к «Пари НН». Хавбек «Амкала» никогда не выступал на профессиональном уровне
Нижегородский клуб Мир РПЛ позвал 35-летнего полузащитника «Амкала» на второй зимний сбор.
Маврин в 2023 и 2024 годах был признан лучшим игроком в медиафутболе. В прошлом году он также стал лучшим полузащитником и лучшим блогером.
С «Амкалом» в 2024-м Василий выиграл Winline Кубок Медиалиги, а за год до этого в составе «Титана» стал победителем МФЛ.
В Фонбет Кубке России хавбек в этом сезоне провел четыре матча, отметившись двумя голами. «Амкал» дошел до 4-го раунда, где уступил «Алании».
До прихода в медиафутбол Маврин не выступал на профессиональном уровне. В свое время он играл за команды Нижегородской области – на юниорском и взрослом уровнях. Также у Василия есть тренерский опыт.
35-летний медиафутболист – на сборах с «Пари НН». Трансфер возможен
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