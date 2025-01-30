Литвин – в заявке Lit Energy на Суперкубок МФЛ. Блогер отстранен на полгода в Медиалиге с осени
Михаила Литвина добавили в заявку Lit Energy на Winline Суперкубок Медиалиги.
Руководитель LE включен в список футболистов, несмотря на дисквалификацию на полгода в Медиалиге.
Напомним, МФЛ дисквалифицировала блогера на полгода за драку с болельщиком СКА Маугли во время матча СКА – Lit Energy.
Ранее президент МФЛ Николай Осипов рассказывал, что лига готова позвать в КДК президентов команд-участниц Суперкубка, которые примут решение о возможном смягчении наказания для Литвина.
Суперкубок Медиалиги пройдет с 31 января по 8 февраля в Абу-Даби.
Литвин вышел после 13 суток в СИЗО. Может вернуться в Медиалигу уже в воскресенье (хотя забанили на полгода)
Литвин арестован на 13 суток за удар фаната. Медиалига забанила его на полгода
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: сайт Медиалиги
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