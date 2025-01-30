Литвин – в заявке Lit Energy на Суперкубок МФЛ. Блогер отстранен на полгода в Медиалиге с осени

Михаила Литвина добавили в заявку Lit Energy на Winline Суперкубок Медиалиги.

Руководитель LE включен в список футболистов, несмотря на дисквалификацию на полгода в Медиалиге.

Напомним, МФЛ дисквалифицировала блогера на полгода за драку с болельщиком СКА Маугли во время матча СКА – Lit Energy.

Ранее президент МФЛ Николай Осипов рассказывал , что лига готова позвать в КДК президентов команд-участниц Суперкубка, которые примут решение о возможном смягчении наказания для Литвина.

Суперкубок Медиалиги пройдет с 31 января по 8 февраля в Абу-Даби.

Литвин вышел после 13 суток в СИЗО. Может вернуться в Медиалигу уже в воскресенье (хотя забанили на полгода)

Литвин арестован на 13 суток за удар фаната. Медиалига забанила его на полгода