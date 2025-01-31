Lit Energy и Fight Nights сыграют в малом финале Суперкубка Медиалиги

Результаты полуфиналов первого этапа Winline Суперкубка МФЛ.

Суперкубок Медиалиги, малый полуфинал

«Родина Медиа» – Fight Nights – 0:0 (0:0, 0:0, 2:4 Б)

Удаления: Принц, Текила (со скамейки) – «Родина Медиа».

ФК «10» – Lit Energy – 1:1 (0:1, 1:1: 1:3 Б)

Голы: 0:1 – Молчан, 1:1 – Кутуз.

Матчи прошли в ОАЭ, Абу-Даби на стадионе спортивного комплекса 321 Sports.

По результатам игр в малый финал вышли Lit Energy и Fight Nights. Матч состоится 2 февраля. Победитель малого финала сыграет в финале четырех, куда изначально попали «БроукБойз», «Амкал» и 2Drots.